Galeria Com investimento milionário, obra histórica vai conectar municípios e impulsionar agronegócio no Paraná Após décadas de espera, a população do Sudoeste do Paraná finalmente recebeu a confirmação de uma das obras mais aguardadas da região: a construção da ponte sobre o Rio Chopim, que fará a ligação entre os municípios de Verê e São Jorge d'Oeste. O anúncio ocorreu no dia 14 de maio durante agenda oficial do governador Carlos Massa Ratinho Junior, quando representantes do governo estadual e das prefeituras formalizaram o convênio para execução da obra. Por Flipar

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