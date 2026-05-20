Com investimento milionário, obra histórica vai conectar municípios e impulsionar agronegócio no Paraná

O plano contempla uma estrutura com 1.702 metros de comprimento entre ponte e vias de acesso. Desse total, cerca de 200 metros correspondem à travessia sobre o Rio Chopim, enquanto os trechos pavimentados de ligação somam mais de 1,5 quilômetro. Com um aporte financeiro estimado em R$ 45 milhões, a nova estrutura eliminará a travessia por balsa que funciona há mais de 60 anos pelos moradores da região.
Atualmente, quem precisa cruzar o Rio Chopim depende da embarcação ou enfrenta longos desvios por rodovias próximas, situação considerada um dos maiores gargalos logísticos locais. A expectativa é que a ponte reduza significativamente o tempo de deslocamento, facilite o transporte de passageiros e fortaleça o escoamento da produção agrícola, atividade fundamental para a economia regional.
Segundo o governo estadual, a obra criará um corredor estratégico de integração entre municípios e impulsionará setores como turismo, o desenvolvimento industrial e o agronegócio. Durante o anúncio, Ratinho Junior destacou que a ponte encurtará trajetos e evitará deslocamentos longos até municípios próximos, como Dois Vizinhos.
A prefeitura de São Jorge d’Oeste classificou o projeto como um marco para o crescimento local, especialmente em um momento de expansão urbana, ascensão do turismo e aumento das atividades empresariais. Além da nova ligação sobre o Rio Chopim, o governo estadual também confirmou um pacote de investimentos de aproximadamente R$ 56 milhões para obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos destinados aos dois municípios.
Só em Verê, por exemplo, os recursos ultrapassam R$ 35 milhões e incluem pavimentação de estradas rurais e urbanas, revitalização de vias, melhorias em comunidades do interior e obras na chamada Estrada Vicinal do Turismo. O município também receberá investimentos em áreas de lazer, reforma de espaços públicos e modernização do centro de convivência dos idosos.
Já São Jorge d’Oeste, que atualmente tem em torno de 9,5 mil habitantes, contará com cerca de R$ 5,3 milhões destinados à aquisição de caminhões, motoniveladora, escavadeira, pá carregadeira e outros equipamentos voltados ao atendimento das comunidades rurais.
O prefeito de Verê, Paulo Roberto Weissheimer, ressaltou que o montante total de investimentos do estado no município já ultrapassa R$ 140 milhões, enquanto o prefeito de São Jorge d’Oeste, Gelson Coelho, enfatizou o impacto positivo dessas melhorias na qualidade de vida e na infraestrutura da região.
Após a formalização do convênio, o próximo passo será a abertura do processo de licitação, conduzido pelas prefeituras de ambos os municípios. O financiamento da obra ocorrerá de forma escalonada, com repasses realizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná de acordo com o avanço das etapas de construção.
A futura ponte sobre o Rio Chopim faz parte do conjunto de investimentos do Governo do Paraná voltado à ampliação da infraestrutura rodoviária e à melhoria da logística estadual. Também em maio, foi inaugurada a Ponte da Vitória, estrutura estaiada que conecta os municípios de Guaratuba e Matinhos.
Outro destaque recente foi a inauguração da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu, considerada a maior ponte estaiada da América Latina desde sua abertura em dezembro de 2025. A expansão desse pacote de obras inclui ainda duas novas estruturas previstas para o Vale do Ivaí.
Uma delas será construída sobre o Rio Corumbataí, ligando Godoy Moreira e Barbosa Ferraz. O projeto prevê uma ponte de concreto com 135 metros de extensão e investimento de R$ 29,9 milhões, substituindo uma balsa utilizada há mais de duas décadas.
Outra obra aguardada na região será a ponte entre Jardim Alegre e Grandes Rios. Com cerca de 250 metros de comprimento e orçamento estimado em R$ 27,8 milhões, a estrutura diminuirá significativamente a distância entre Grandes Rios e Ivaiporã, trazendo impactos diretos para estudantes, produtores rurais, caminhoneiros e pacientes que utilizam diariamente o trajeto entre os municípios.