Galeria As árvores mais bonitas do planeta e o que faz elas se destacarem Mais do que elementos da paisagem, as árvores são verdadeiras protagonistas da vida no planeta. Além de chamarem atenção pela beleza e imponência, desempenham funções essenciais para o equilíbrio ambiental e a preservação dos ecossistemas. Por Flipar

Montagem/Divulgação e Flickr Leo Boudreau e Bernard Gagnon/Wikimédia Commons