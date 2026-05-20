Luzes no céu, sumiços e vultos: conheça a Floresta Hoia Baciu, chamada de ‘Triângulo das Bermudas da Transilvânia’

A Hoia Baciu, como é chamada a floresta, tem esse nome em referência a um pastor que, segundo as lendas locais, desapareceu misteriosamente entre as árvores junto com seu rebanho de 200 ovelhas, sem deixar qualquer vestígio ou pista sobre seu paradeiro. A narrativa espalhou medo entre os habitantes locais e ajudou a consolidar a reputação sombria do lugar. Durante séculos, moradores das aldeias vizinhas evitaram entrar na mata após o anoitecer e associaram o local a forças sobrenaturais, espírit
Em muitos relatos populares, visitantes afirmavam ouvir vozes distantes, passos invisíveis e sussurros vindos entre as árvores mesmo quando não havia ninguém por perto. Algumas histórias mencionavam luzes flutuantes e figuras humanas que surgiam rapidamente entre a vegetação antes de desaparecer. A fama mundial da floresta aumentou nos anos 1960, quando o biólogo romeno Alexandru Sift começou a investigar os fenômenos relatados na região.
Ele reuniu depoimentos de moradores, fotografias e descrições de estranhas luzes no céu que, segundo testemunhas, apareciam sobre a floresta durante a noite. Sift acreditava que certos eventos não possuíam explicação convencional e dedicou anos ao estudo do local.
Em 1968, a floresta ganhou as manchetes mundiais após o técnico de engenharia militar Emil Barnea registrar uma imagem nítida de um suposto disco voador pairando sobre as copas das árvores na Clareira Redonda, uma zona central perfeitamente circular onde nenhuma vegetação consegue crescer.
O registro circulou por jornais e revistas da época e passou a ser comparado com casos clássicos de observações de OVNIs ocorridos em outros países. Desde então, investigadores do paranormal passaram a visitar a floresta em busca de evidências sobre atividade extraterrestre.
Outro ponto cercado de mistério é justamente a clareira circular localizada no interior da mata, conhecida por apresentar ausência quase total de vegetação alta. Pesquisadores analisaram o solo em diferentes ocasiões, mas não encontraram alterações químicas capazes de justificar completamente o fenômeno.
Para muitos visitantes, a clareira transmite sensação de desconforto, tontura e ansiedade. Alguns afirmam que equipamentos eletrônicos falham subitamente na área, enquanto baterias descarregam sem motivo aparente. Também existem relatos de pessoas que saíram da floresta com arranhões na pele, queimaduras leves e fortes dores de cabeça.
Em certos casos, visitantes alegaram ter perdido a noção do tempo depois de caminhadas curtas pela mata. A combinação entre fenômenos físicos e experiências psicológicas ajudou a alimentar a reputação sobrenatural do lugar. Muitos especialistas, porém, defendem explicações mais racionais.
Alguns estudiosos atribuem as sensações estranhas à sugestão psicológica causada pela fama da floresta, enquanto outros apontam fatores naturais, como irregularidades magnéticas, neblina intensa e o formato incomum das árvores moldadas por fungos, clima e crescimento tortuoso.
Apesar das hipóteses científicas, o fascínio popular pela floresta nunca diminuiu. Documentários, programas de televisão e pesquisadores independentes transformaram Hoia Baciu em um dos destinos mais conhecidos do turismo paranormal europeu.
Hoje, excursões noturnas percorrem trilhas da floresta em busca de experiências sobrenaturais. Guias locais contam histórias sobre desaparecimentos misteriosos, vultos sem rosto e supostas manifestações espirituais associadas ao passado da Transilvânia, região historicamente ligada a lendas de vampiros e criaturas sombrias.
A própria atmosfera da floresta reforça esse imaginário. Em dias de neblina, as árvores curvas formam corredores escuros que criam uma paisagem quase surreal. Para muitos visitantes, o local permanece como um dos maiores enigmas paranormais da Terra, onde acontecimentos inexplicáveis continuam a desafiar qualquer explicação definitiva.