Galeria Luzes no céu, sumiços e vultos: conheça a Floresta Hoia Baciu, chamada de ‘Triângulo das Bermudas da Transilvânia’ Uma floresta situada nos arredores da cidade de Cluj-Napoca, na região histórica da Transilvânia, na Romênia, carrega a fama de ser um dos lugares mais assombrados do planeta. São inúmeras histórias de desaparecimentos, fenômenos estranhos e relatos de aparições que atravessam décadas e alimentam os mistérios relacionados a esse lugar. Cercada por colinas e marcada por árvores de troncos retorcidos, a floresta se transformou em um dos lugares mais enigmáticos do leste europeu. Por Flipar

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