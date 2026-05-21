Estilo de Vida Shoppings vão além das compras e se tornam atrações turísticas Hoje, os shoppings vão muito além de centros de compras. Além das lojas, oferecem espaços de lazer, entretenimento e convivência que atraem visitantes em busca de conforto e segurança. Veja alguns dos maiores shoppings do planeta. Por Flipar

Divulgação Caxias Shopping