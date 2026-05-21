Estilo de Vida ‘Boardwalk’: diplomata norte-americano pode ter adquirido novo megaiate com 117 metros de comprimento e dois helipontos O renomado estaleiro Lürssen realizou a entrega do Boardwalk, um impressionante megaiate com 117 metros de comprimento e mais de 5.602 toneladas de arqueação bruta, dimensões que o fazem figurar entre os projetos mais impressionantes do setor náutico de luxo. Embora a empresa não tenha divulgado oficialmente o nome do proprietário, o empresário texano dono do time Houston Rockets e atual Embaixador dos Estados Unidos na Itália, Tilman Fertitta, aparece amplamente associado ao iate em bancos de d Por Flipar

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