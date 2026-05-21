‘Boardwalk’: diplomata norte-americano pode ter adquirido novo megaiate com 117 metros de comprimento e dois helipontos

Fertitta possui longa relação com embarcações batizadas de Boardwalk, nome inspirado no famoso complexo turístico Kemah Boardwalk, no estado do Texas. O novo superiate representa o maior projeto já ligado ao empresário e reúne uma série de recursos voltados ao máximo conforto e sofisticação. O interior, por exemplo, inclui cinema privativo, spa, academia, área para prática de golfe e dois helipontos distribuídos pelos conveses.
O iate conta ainda com 11 cabines de alto padrão, entre elas uma suíte VIP localizada na proa, equipada com banheiro revestido em ônix e lounge externo reservado. Algumas acomodações oferecem acesso direto aos conveses laterais por meio de amplas portas de vidro, criando espaços privativos para os hóspedes. Segundo rumores do setor, Fertitta teria participado diretamente de várias decisões ligadas ao design e aos acabamentos internos do projeto.
Na área da popa, uma piscina integrada ao deck sustentável divide espaço com jacuzzi e um salão principal cercado por portas de vidro deslizantes, solução que amplia a integração entre ambientes internos e externos. Entre os avanços de engenharia, destaca-se um acesso retrátil instalado sobre a escada que liga o convés principal ao 'beach club'.
Quando fechada, a estrutura cria uma superfície totalmente nivelada e hermética, tecnologia aplicada pela primeira vez pela Lürssen em um projeto desse porte. O sistema permite ocultar o acesso aos conveses inferiores sem comprometer a estética do deck.
Outro detalhe atípico aparece na casa de máquinas, onde uma passarela envidraçada permite observar os sistemas operacionais da embarcação. A garagem náutica abriga três tenders personalizados de 40 pés fabricados pela Hodgdon, além de um barco anfíbio, motos, carros e veículos off-road.
Antes do Boardwalk atual, Fertitta possuía um modelo de 250 pés construído pelo estaleiro holandês Feadship, colocado à venda por cerca de US$ 174,5 milhões (em torno de R$ 878 milhões). Desta vez, porém, o empresário escolheu a Lürssen, referência mundial na construção de gigaiates acima de 100 metros.