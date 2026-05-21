Celebridades e TV Arnold Schwarzenegger voltará ao universo de ‘Conan, o Bárbaro’ com novo filme Arnold Schwarzenegger confirmou que irá viver novamente o lendário guerreiro de Conan, o Bárbaro, mais de 40 anos após interpretar o personagem pela última vez. O ator revelou que “King Conan”, sequência da franquia, está oficialmente em desenvolvimento e que a previsão é iniciar as filmagens em 2027. Durante entrevista ao portal “TheArnoldFans”, astro de Hollywood afirmou que o projeto finalmente avançou depois de permanecer por anos em fase de planejamento. Segundo ele, o longa será comandado Por Flipar

Gage_Skidmore/Wikimedia Commons