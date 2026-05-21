Galeria Patrimônio da UNESCO, George Town é um ‘tesouro’ da Malásia que atrai turistas pela arquitetura e gastronomia George Town, a vibrante capital do estado de Penang, na Malásia, é um dos tesouros culturais e históricos mais fascinantes do Sudeste Asiático. Fundada em 1786 pelo explorador britânico Francis Light, a cidade se tornou o primeiro assentamento britânico permanente no Sudeste Asiático. Sua posição estratégica no estreito de Malaca transformou o porto em ponto essencial das rotas marítimas entre Índia, China, Ásia Ocidental e Europa, e passou a atrair mercadores, imigrantes e viajantes de todas as Por Flipar

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