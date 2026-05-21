Galeria Falta de limpeza na máquina de lavar pode reduzir vida útil do aparelho; veja dicas dos fabricantes A limpeza periódica da máquina de lavar roupa deixou de ser apenas uma recomendação doméstica e passou a representar um cuidado importante para preservar tanto a eficiência do aparelho quanto a higiene das roupas. Grandes fabricantes do setor alertam que resíduos de sabão, fiapos e excesso de umidade favorecem o surgimento de mofo, mau cheiro, além de provocar avarias severas como obstruções no escoamento. O acúmulo de sujeira nos compartimentos internos também pode aumentar o desgaste das peça Por Flipar

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