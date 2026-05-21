‘Super El Niño’ de 2026 pode provocar efeitos em cadeia na economia mundial; entenda

Hoje, cientistas afirmam que a humanidade possui tecnologia muito mais avançada para prever e monitorar o fenômeno, mas alertam que o aquecimento global pode ampliar seus impactos. O El Niño se caracteriza pela elevação anormal da temperatura na porção equatorial do Pacífico, uma alteração que desregula a circulação de ventos e os regimes de chuva em todo o planeta. Normalmente, o fenômeno aumenta a chance de estiagens em regiões da Ásia, Austrália e Amazônia, enquanto favorece chuvas intensas e