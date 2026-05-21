‘Super El Niño’ de 2026 pode provocar efeitos em cadeia na economia mundial; entenda

Hoje, cientistas afirmam que a humanidade possui tecnologia muito mais avançada para prever e monitorar o fenômeno, mas alertam que o aquecimento global pode ampliar seus impactos. O El Niño se caracteriza pela elevação anormal da temperatura na porção equatorial do Pacífico, uma alteração que desregula a circulação de ventos e os regimes de chuva em todo o planeta. Normalmente, o fenômeno aumenta a chance de estiagens em regiões da Ásia, Austrália e Amazônia, enquanto favorece chuvas intensas e
Além dos efeitos ambientais, o El Niño também influencia a produção agrícola, os preços dos alimentos, a geração de energia hidrelétrica e diferentes setores da economia mundial. De acordo com modelos meteorológicos globais, o episódio projetado para 2026 pode elevar a temperatura do Pacífico em até 3°C acima da média histórica, patamar suficiente para ser considerado um dos eventos mais extremos já registrados.
O evento de 1877 se tornou referência justamente porque seus efeitos ocorreram simultaneamente em diferentes continentes. O colapso de safras agrícolas atingiu populações inteiras em uma época em que grande parte da economia mundial dependia diretamente da agricultura local.
Estimativas históricas sugerem que milhões de pessoas morreram não apenas pela falta de alimentos, mas também por doenças e colapsos sociais agravados pelas condições climáticas. Pesquisadores destacam que decisões políticas da época contribuíram para ampliar a tragédia.
Na Índia, então sob domínio britânico, especialistas apontam que houve falhas administrativas e respostas insuficientes diante da crise alimentar. Atualmente, cientistas consideram improvável uma catástrofe humanitária semelhante à do século 19, principalmente por causa dos avanços tecnológicos e dos sistemas globais de monitoramento climático.
Ainda assim, existe preocupação com o impacto do aquecimento global sobre futuros episódios de El Niño. Com o aumento das temperaturas médias do planeta provocado pelas emissões de gases de efeito estufa, fenômenos climáticos extremos tendem a ocorrer em uma atmosfera mais quente e instável.
Isso pode ampliar secas, incêndios florestais, ondas de calor e tempestades violentas. Alguns estudos também sugerem que o aquecimento dos oceanos poderá alterar o comportamento natural do El Niño, aumentando a frequência ou a intensidade dos eventos nas próximas décadas.
Antes da segunda metade do século 20, os cientistas ainda detinham um conhecimento limitado sobre os mecanismos e os impactos globais desse fenômeno. O grande avanço ocorreu após o forte El Niño de 1982 a 1983, que causou prejuízos bilionários e pegou governos de surpresa.
Depois dessa crise, redes internacionais de observação oceânica passaram a monitorar continuamente o Pacífico com o auxílio de boias, sensores, satélites e sistemas computacionais capazes de acompanhar temperatura da água, pressão atmosférica e movimentação dos ventos.
Graças a esses recursos, cientistas conseguem identificar sinais de formação do fenômeno com meses de antecedência, permitindo que governos e setores econômicos organizem estratégias preventivas. Mesmo assim, especialistas alertam que um super El Niño ainda tem potencial para provocar fortes impactos globais.
Em uma economia mundial altamente conectada, eventos climáticos extremos têm capacidade de gerar efeitos rápidos sobre mercados de energia, transporte, fertilizantes e alimentos. Para os pesquisadores, o principal desafio das próximas décadas será transformar conhecimento científico em ações concretas de adaptação diante de um clima cada vez mais instável.