Galeria Doi Inthanon: parque nacional situado na montanha mais alta da Tailândia virou destino internacional de ecoturismo O Parque Nacional Doi Inthanon, situado na província de Chiang Mai, é considerado uma das reservas naturais mais populares e importantes da Tailândia. A área abriga a montanha mais alta do território tailandês, o Doi Inthanon, que alcança cerca de 2.565 metros de altitude e recebe o apelido de “teto da Tailândia”. Essa imponente formação geológica integra a cordilheira do Himalaia, que se estende por várias nações. A região tem clima mais frio do que o restante do país, especialmente entre novem Por Flipar

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