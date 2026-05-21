Galeria Algumas ervas exigem atenção e não são tão inofensivas quanto parecem Há séculos, ervas aromáticas e medicinais fazem parte da alimentação humana. Além de intensificarem sabores, possuem compostos naturais que contribuem para a digestão, estimulam a circulação e favorecem o bem-estar geral. Por Flipar

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