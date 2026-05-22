Astro Chris Pratt revela que filhos com Katherine Schwarzenegger nunca assistiram a seus filmes

Pratt comentou no programa que a decisão de limitar o contato dos filhos pequenos com telas é uma iniciativa da esposa, que é filha de outro astro de Hollywood, Arnold Schwarzenegger. “A minha filha de cinco anos, a de três e o de um ano nunca assistiram nenhum filme. A Katherine é bem tradicional quando se trata de telas, tecnologia e tudo isso. Então, estamos esperando. Um dia eles ainda vão saber que o pai deles é muito legal. Eles ainda não descobriram isso, mas um dia vão”, explicou. Em out