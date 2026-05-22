Estilo de Vida Explorador brasileiro refaz viagem de Charles Darwin pela Patagônia e lança livro sobre a expedição As Ilhas Galápagos costumam ocupar o centro das narrativas sobre as descobertas de Charles Darwin, mas uma nova expedição conduzida pelo explorador brasileiro Marcio Pimenta propõe outro olhar sobre a origem das ideias que ajudaram a transformar a ciência moderna. Os diários do naturalista revelam que a base de suas ideias surgiu muito antes, durante um período de isolamento na Patagônia. Em busca desse “jovem Darwin”, Pimenta percorreu sozinho cerca de 11 mil quilômetros de Jeep em 2023, revisi Por Flipar

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