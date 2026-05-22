Galeria Deliciosa e cremosa: os trunfos que fazem da fruta-do-conde uma ótima escolha Conhecida como fruta-do-conde, ata ou até mesmo pinha, essa fruta tropical se destaca pelo sabor doce e textura cremosa. Muito apreciada no Brasil, é uma opção saborosa para quem busca variar o consumo de frutas. Por Flipar

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