Notícias Árvore de tronco avermelhado se tornou símbolo do Brasil; veja curiosidades O Brasil tem um símbolo natural que carrega sua própria história no nome: o Pau-Brasil. A árvore, explorada desde o período colonial, batizou o país e, assim, se tornou um marco da identidade nacional. Por Flipar

Imagem de Milt Ritter por Pixabay