Notícias Joia da Catalunha: os principais pontos turísticos em Barcelona Barcelona, capital da Catalunha, é uma cidade incrível na beira do Mediterrâneo, famosa por sua arte, arquitetura e pesada cultura. Com uma história que remonta à época romana, Barcelona se destaca pelas obras de Antoni Gaudí, como a Sagrada Família e o Parque Güell. Confira os principais pontos turísticos da região: Por Flipar

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