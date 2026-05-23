Diretor comenta demissão de Ryan Gosling após ator engordar 27 kg para filme de 2009

“Ryan é um ator fantástico, como todos sabemos. Filmes dependem de química, tanto diante das câmeras quanto nos bastidores. Existe a química em relação ao que o ator transmite para o público do filme. É uma combinação complicada de comunicação, de como alguém se encaixa em um grupo de pessoas, em uma história, em um personagem. É algo complexo e, normalmente, você se esforça muito ao planejar o filme e fazer o elenco para acertar essa sintonia, mas às vezes nós cometemos nossos próprios erros”,