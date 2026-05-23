Rubens Barrichello completa 54 anos: relembre a trajetória do ex-piloto de Fórmula 1

Nascido em São Paulo, em 23 de maio de 1972, filho de Idely Barrichello e Rubens Barrichello Senior, Rubens Gonçalves Barrichello começou no kart ainda criança. Estreou em 1981 e foi pentacampeão paulista e brasileiro na modalidade. Em uma época marcada pela enorme popularidade da Fórmula 1 no Brasil, impulsionada principalmente pelo sucesso de Ayrton Senna, Barrichello cresceu cercado pela expectativa de representar uma nova geração de pilotos brasileiros no cenário internacional.
Depois de se destacar nas categorias de base nacionais, Barrichello seguiu para a Europa ainda jovem para continuar a carreira. Lá, passou por campeonatos tradicionais de formação de pilotos, como a Fórmula Opel e a Fórmula 3 Inglesa. O desempenho chamou atenção pela velocidade e maturidade nas pistas, principalmente considerando sua idade. Em pouco tempo, passou a ser apontado como um dos talentos emergentes do automobilismo mundial.
A estreia na Fórmula 1 aconteceu em 1993, pela equipe irlandesa Jordan. O grande momento daquele início de carreira veio no GP da Bélgica de 1994, quando conquistou uma pole position histórica em Spa-Francorchamps sob chuva intensa, tornando-se, naquele momento, o piloto mais jovem da história a largar na frente em uma corrida da categoria.
A temporada de 1994 também marcou Barrichello por um acontecimento traumático para a Fórmula 1 e o automobilismo. O brasileiro conviveu diretamente com os acidentes fatais de Roland Ratzenberger e Ayrton Senna no GP de San Marino. Dias antes da morte de Senna, Barrichello sofreu um forte acidente durante os treinos em Ímola que por pouco não terminou de forma fatal. Seu carro decolou após tocar numa zebra, bater na barreira de pneus e depois nas telas de proteção, antes de capotar.
Após as passagens pela Jordan e pela Stewart, Rubens começou a consolidar sua imagem como piloto consistente e técnico. Na Stewart, conseguiu vitórias importantes e ajudou a equipe a crescer competitivamente no fim dos anos 1990. O desempenho chamou atenção da Ferrari, que o contratou para a temporada 2000, iniciando a fase mais conhecida de sua carreira.
Na Ferrari, Barrichello viveu anos de enorme visibilidade internacional ao lado de Michael Schumacher. A equipe dominou a Fórmula 1 durante boa parte do início dos anos 2000, conquistando títulos consecutivos entre pilotos e construtores. Embora frequentemente atuasse como segundo piloto do time, Barrichello acumulou vitórias importantes e participou diretamente de uma das eras mais vitoriosas da história da categoria.
Foi também nesse período que surgiram alguns dos episódios mais controversos de sua trajetória. O mais famoso ocorreu no GP da Áustria de 2002. O brasileiro liderava a prova quando recebeu ordens da Ferrari para permitir a ultrapassagem de Schumacher já na reta final, entregando a posição da corrida para seu companheiro de equipe.
O episódio ainda entrou para o anedotário nacional por conta da frase de Cléber Machado, que transmitia a prova na TV Globo. “Hoje não, hoje não … hoje sim', disse o narrador, sem conseguir esconder a decepção com a ultrapassagem arquitetada pela equipe italiana.
Barrichello disputou seis temporadas pela Ferrari. Na escuderia italiana, venceu nove Grandes Prêmios, entre eles o primeiro de sua carreira, no GP da Alemanha de 2000, e conquistou dois vice-campeonatos (2002 e 2004). Em 2006, o brasileirou transferiu-se para a Honda. Em 2009, na Brawn, viveu um dos melhores momentos da reta final da carreira ao disputar o título até o fim e terminar a temporada em terceiro lugar. Em 2011, encerrou sua trajetória na categoria após o GP do Brasil, pela escuderia
Após deixar a Fórmula 1, Barrichello continuou ligado ao esporte a motor. Competiu em categorias como Fórmula Indy e Stock Car, participou de eventos internacionais e passou a atuar também como comentarista e personalidade esportiva.
Rubens Barrichello foi casado por 22 anos com a empresária Silvana Giaffone, com quem teve dois filhos, Eduardo Barrichello e Fernando Barrichello, que também competem no automobilismo. Após a separação, em 2019, o ex-piloto namorou por pouco mais de dois anos a jornalista Paloma Tocci.