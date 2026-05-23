Artes Máquina planetária do início do século 20 funciona até hoje e vira atração em museu de Porto Alegre Um museu de Porto Alegre é conhecido por abrigar um dos objetos científicos mais raros do país: uma máquina planetária do início do século 20 que ainda continua funcionando até hoje. O equipamento, também conhecido como planetário copernicano, chegou ao Museu Anchieta de Ciências Naturais em 1926 e é capaz de reproduzir os movimentos dos planetas do Sistema Solar por meio de mecanismos mecânicos. Segundo pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade do Vale do Taqu Por Flipar

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