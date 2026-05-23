Máquina planetária do início do século 20 funciona até hoje e vira atração em museu de Porto Alegre

Um estudo publicado na Revista Iberoamericana do Patrimônio Histórico-Educativo aponta que existem apenas cinco máquinas desse tipo em todo o mundo. Além da unidade gaúcha, os demais exemplares permanecem em instituições e coleções da França (na Galeria Delalande e nas casas de leilão ArtCurial e Chayette-Cheva) e da Itália (no Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci).
Os estudiosos acreditam que a peça tenha sido produzida por Émile Bertaux, fabricante francês conhecido pela criação de globos e instrumentos geográficos no século 19. A raridade transformou a máquina em um dos grandes destaques da exposição permanente do museu, que fica localizado no tradicional Colégio Anchieta.
Segundo a museóloga Alana Cioato, muitos alunos relatam com entusiasmo já terem conhecido museus importantes, mas demonstram orgulho ao descobrir que o equipamento de Porto Alegre continua em operação. Além da histórica máquina planetária, o museu reúne um amplo acervo científico e educativo acumulado desde 1908, ano de sua fundação.
A coleção possui cerca de 130 mil insetos catalogados, incluindo milhares de aracnídeos, como aranhas, escorpiões e carrapatos. O espaço também conserva peixes originários do Brasil, Uruguai e Argentina, preservados em álcool, além de répteis, anfíbios, aves e mamíferos empalhados. O acervo inclui ainda fósseis de animais e vegetais, conchas, minerais e rochas coletadas em diferentes regiões do Brasil e do exterior.
Para os responsáveis pelo museu, a preservação desse patrimônio tem uma importante função pedagógica e ambiental. A proposta do espaço busca aproximar crianças e jovens da biodiversidade e da ciência por meio da observação direta dos exemplares expostos.
A instituição se prepara para uma ampla reforma estrutural voltada à acessibilidade e modernização do prédio. As obras devem começar em dezembro e seguir até 2028, período em que a exposição permanecerá aberta provisoriamente em outro espaço. As visitas guiadas continuam gratuitas para escolas e para o público em geral, mediante agendamento prévio.