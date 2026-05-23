Estilo de Vida Bicarbonato de sódio pode ser útil, mas requer alguns cuidados Pouca gente imagina, mas o bicarbonato de sódio vai muito além da cozinha. Simples e acessível, ele se tornou um grande aliado no dia a dia, aparecendo em diferentes usos dentro de casa. Por Flipar

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