Estilo de Vida Conheça as cidades mais frias do planeta e suas temperaturas extremas Na Rússia, as cidades de Oymyakon e Yakutsk estão entre os lugares habitados mais frios do mundo. Mesmo na primavera, as temperaturas podem ficar abaixo de zero, enquanto no inverno os termômetros chegam a registrar cerca de 50 graus negativos. Por Flipar

Reprodução de vídeo YouTube Yakutsk Life