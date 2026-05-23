Galeria Lagoa de Cristal impressiona pelo tamanho e pelas águas cristalinas Uma piscina gigantesca no Chile impressiona pelo tamanho: equivalente a dez campos de futebol. Mais do que luxo, a estrutura se tornou um exemplo de como a engenharia pode transformar ideias grandiosas em realidade. Por Flipar

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