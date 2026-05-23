Artes Porcelana conquistou fama mundial pela elegância e valor artístico Entre os séculos VII e IX, na China, surgiu a porcelana a partir da mistura de caulim e feldspato. Aquecida a cerca de 1.450 °C, essa cerâmica refinada combina resistência e delicadeza em peças admiradas no mundo inteiro. Por Flipar

Anonymous/Wikimédia Commons