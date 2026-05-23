Galeria Recuperação de peças históricas transforma igreja do Rio de Janeiro em exemplo nacional de preservação A devolução de importantes peças sacras pertencentes à Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores voltarão ao templo no dia 23 de maio, em uma cerimônia marcada pela valorização do patrimônio histórico e religioso do Rio de Janeiro. O evento acontecerá na histórica igreja localizada na Rua do Ouvidor e simbolizará não apenas a devolução oficial dos objetos ao acervo da irmandade, mas também sua reintegração às celebrações litúrgicas católicas. Entre as peças recuperadas estão um atril litúrg Por Flipar

Divulgação/Polícia Federal