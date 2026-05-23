Depois de ‘bombar’ com ‘O Agente Secreto’, Kleber Mendonça Filho é escolhido para presidir Festival de Cinema de Sydney

Além de comandar o júri responsável por avaliar os 13 filmes selecionados para a competição oficial, Kleber Mendonça Filho participará de uma masterclass aberta ao público, incluída na programação de debates e encontros realizados no espaço The Hub, em Sydney. O grupo de jurados terá ainda nomes importantes do cinema internacional, como a diretora húngara Ildikó Enyedi, o diretor singapuriano Boo Junfeng, a diretora de fotografia australiana Ari Wegner e a produtora e diretora australiana Sally
O vencedor da mostra competitiva receberá o troféu do Sydney Film Prize acompanhado da quantia de 60 mil dólares australianos. A edição de 2026 do festival também contará com a participação da produtora francesa Emilie Lesclaux, esposa de Kleber Mendonça Filho, que integrará o júri da mostra de curtas australianos. O prestígio internacional do diretor brasileiro ganhou ainda mais força após o sucesso recente de 'O Agente Secreto', destaque no Festival de Cannes de 2025, onde conquistou os prêmio
O Festival de Cinema de Sydney figura entre os eventos cinematográficos mais antigos e tradicionais do mundo, tendo realizado sua edição inaugural em 1954 nas dependências da Universidade de Sydney. O festival costuma reunir produções de diferentes países, incluindo longas-metragens, documentários, curtas e obras experimentais.
Ao longo das décadas, o evento se consolidou como uma importante vitrine para o cinema independente e autoral, além de servir como espaço de lançamento para filmes premiados em grandes festivais internacionais. A programação inclui estreias mundiais, debates, encontros com diretores e masterclasses abertas ao público.
O festival também possui forte ligação com o cinema asiático e com produções da região do Pacífico, ampliando a diversidade cultural da mostra. Atualmente, a programação se estende por cerca de 12 dias e acontece por cinemas históricos e centros culturais, com destaque para as exibições no majestoso State Theatre.