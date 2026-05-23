Entretenimento Depois de ‘bombar’ com ‘O Agente Secreto’, Kleber Mendonça Filho é escolhido para presidir Festival de Cinema de Sydney Depois do sucesso de 'O Agente Secreto', o diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho foi escolhido para presidir o júri da Competição Oficial do Sydney Film Festival de 2026, que será realizado entre os dias 3 e 14 de junho, na Austrália. Reconhecido internacionalmente, o cineasta pernambucano consolidou ao longo dos últimos anos uma forte presença nos principais festivais de cinema do mundo. Sua relação com o evento australiano começou em 2016, quando venceu o prêmio de Melhor Filme da competiçã Por Flipar

Victor Juca/Divulgação