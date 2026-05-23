Estilo de Vida Tipos de tecidos variam em origem, textura e utilidade no dia a dia Os tecidos acompanham a humanidade desde os primórdios, protegendo o corpo e também expressando cultura. Com o avanço tecnológico, materiais variados surgiram, presentes tanto no vestuário quanto na decoração, refletindo tradições e criatividade. Por Flipar

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