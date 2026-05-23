Hábitos simples podem ajudar no combate diário à caspa

Para combater a caspa, é importante não cair em dicas inúteis ou receitas caseiras sem comprovação, que muitas vezes prometem resultados rápidos, mas não tratam a origem do problema. O cuidado correto envolve a escolha de produtos adequados, a manutenção de uma rotina regular de higiene e a atenção às reações do couro cabeludo. Em alguns casos, a orientação de um profissional é essencial para identificar o tipo de descamação e indicar o tratamento mais eficaz. Veja dicas para se livrar da caspa
1- Não durma com os cabelos molhados - Dormir sem secar os cabelos enfraquece os fios e propicia o surgimento da caspa.
Isso porque os cabelos molhados, ao ficarem abafados no travesseiro, atraem a proliferação de fungos. Você pode usar secador para pelo menos atenuar a umidade.
2 - Não lave os cabelos todos os dias - Com receio de
A lavagem diária dos cabelos desgasta os fios e retira a oleosidade natural que protege o couro cabeludo, aumentando a produção de sebo. O ideal é lavar dia sim, dia não. 3-) A limpeza do cabelo deve ser feita conforme o tipo do fio. Portanto, a escolha dos produtos certos e o modo de usar afetam diretamente a manutenção do couro cabeludo.
4- Use shampoo anticaspa
Um shampoo adequado pode ajudar a combater a seborreia, que causa a descamação do couro cabeludo. Após aplicar o produto, é importante fazer movimentos circulares de massagem na cabeça.
5- Não lave os cabelos com água quente
A dermatite seborreica acontece por causa da alta oleosidade no couro cabeludo. E temperaturas elevadas intensificam esse problema. Prefira água morna ou fria.
6- Use máscara capilar de forma correta
A mÃ¡scara capilar ajuda no tratamento do cabelo, mas nÃ£o deve ser aplicada na raiz, pois isso pode provocar excesso de oleosidade, favorecendo o surgimento de caspas.
7 - Evite o estresse e a ansiedade
Várias doenças dermatológicas têm origem no descontrole emocional. Por isso, tente conter a ansiedade e o nervosismo com atividades que ajudem a acalmar no dia a dia: exercícios físicos, música, meditação, leitura, etc.
8 - Evite usar chapéu e boné por muito tempo
Bonés ou chapéus podem deixar seu visual descolado. Mas, se você usá-los com muita frequência, provavelmente vai sofrer com caspas, já que isso impede que a pele 'respire', provocando a proliferação de fungos causadores da seborreia.
9 - Faça uma alimentação saudável
Uma alimentação leve e equilibrada ajuda em tudo no organismo, inclusive nos cabelos e no couro cabeludo. Alguns alimentos, particularmente, fazem bem à saúde capilar. Entre eles, salmão, sardinha, atum, nozes e amêndoas. Fuja de frituras e embutidos.
10 - Procure um dermatologista
Quando a caspa persiste, apesar dos cuidados do dia a dia, é fundamental procurar um especialista que indique o tratamento adequado, inclusive com uso de medicamentos se for necessário.