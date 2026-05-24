Animais Espécie rara de peixe, Poecilia formosa é capaz de ‘se clonar’ sem precisar de machos e intriga cientistas Espécie de peixe curiosa, formada somente por fêmeas, voltou recentemente ao centro das atenções da ciência por colocar em debate uma das ideias mais aceitas da biologia evolutiva: a noção de que a reprodução é essencial para garantir diversidade genética ao longo das gerações. O caso da molinésia-amazona (Poecilia formosa) chama a atenção justamente por mostrar que existem caminhos alternativos de sobrevivência na natureza, já que ela apresenta um sistema reprodutivo bastante incomum entre vert Por Flipar

iNaturalist/Nick Loveland