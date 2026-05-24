Galeria King Kong, luzes e fama: 95 anos de Empire State Inaugurado em 1º de maio de 1931, em plena Grande Depressão, o Empire State Building rapidamente se tornou símbolo da resiliência e da ambição norte-americana. Com 102 andares e 381 metros de altura (443 metros incluindo a antena), foi o edifício mais alto do mundo por quase quatro décadas, até a construção das Torres Gêmeas em Nova York. Sua arquitetura art déco e sua imponência transformaram-no em ícone cultural, aparecendo em filmes, livros e fotografias que marcaram gerações. O edifício foi Por Flipar

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