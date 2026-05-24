Galeria Antiga usina de energia, Gasômetro atrai turistas e agita Porto Alegre Um dos marcos mais emblemáticos da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Usina do Gasômetro sintetiza em sua estrutura a transformação urbana e cultural da capital gaúcha ao longo do século 20. Inaugurada em 1928, a construção surgiu com a função de gerar e distribuir energia elétrica a partir da queima de carvão mineral, tecnologia comum na época e fundamental para sustentar o crescimento da cidade. Seu nome deriva do antigo sistema de armazenamento de gás utilizado no complexo, embor Por Flipar

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