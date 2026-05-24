Artes Passos e aplausos: dançarinos que fizeram história no mundo O Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril, foi criado pela UNESCO em homenagem a Jean-Georges Noverre, o pai do balé moderno. A data busca valorizar a dança como linguagem universal, capaz de unir culturas e expressar emoções sem barreiras. Desde rituais ancestrais até espetáculos contemporâneos, a dança acompanha a humanidade como forma de arte e comunicação. Grandes nomes marcaram sua história, transformando estilos e inspirando gerações. Do balé clássico ao jazz, do flamenco ao h Por Flipar

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