Estilo de Vida A história do cachorro-quente: lanche ganhou popularidade e virou febre global O cachorro-quente da Geneal foi reconhecido pela Câmara Municipal como Bem Cultural de Natureza Imaterial da cidade do Rio de Janeiro .O Projeto de Lei n° 3.203/2024, de autoria do vereador Carlo Caiado (PSD) foi aprovado, com o argumento de que, assim como o Mate Leão e o Biscoito Globo, faz parte da cultura dos cidadãos na cidade. Por Flipar

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