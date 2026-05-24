Galeria Chuva de granizo surge em condições específicas da atmosfera; entenda quais Tempestades de granizo têm chamam atenção pelos danos provocados. O fenômeno acontece quando gotas de água congelam em grandes altitudes, formando pedras de gelo que despencam com força e podem causar prejuízos e riscos à população. Por Flipar

Etienne Marais/Pixabay