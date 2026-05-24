Galeria Estátuas curiosas são atrações turísticas ao redor do mundo Nem toda obra de arte fica dentro de museus. Há esculturas curiosas pelo mundo. Em um parque na Bélgica, uma escultura curiosa parece prender o próprio chão com um enorme pregador, mostrando como a criatividade transforma espaços normais em atrações inesperadas. Por Flipar

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