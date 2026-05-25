Estilo de Vida Alimentos que atenuam os desconfortos na barriga O desconforto abdominal está entre os problemas mais comuns do dia a dia e pode surgir por diferentes motivos, como alimentação inadequada, gases, estresse e má digestão. Em muitos casos, pequenas mudanças de hábitos ajudam a aliviar os sintomas e evitar novas crises. Veja a seguir algumas causas frequentes e cuidados que podem fazer diferença na rotina. Por Flipar

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