Ervilhas reúnem proteínas, fibras e nutrientes importantes

Por isso, manter ervilhas em casa pode ser uma maneira simples de aumentar a ingestão de fibras, proteínas e micronutrientes sem elevar muito os gastos ou a complexidade das refeições. As ervilhas acompanham a alimentação humana há milhares de anos e estão entre os vegetais cultivados mais antigos do planeta. Registros arqueológicos apontam que elas já eram consumidas na região do Mediterrâneo há mais de 7 mil anos.