Ervilhas reúnem proteínas, fibras e nutrientes importantes

Um dos principais pontos positivos das ervilhas está no teor de proteína. Elas apresentam quantidade superior a de muitos vegetais comuns e fornecem aminoácidos essenciais importantes para manutenção muscular, produção hormonal e funcionamento do sistema imunológico. Apesar de não substituírem sozinhas outras fontes proteicas, elas funcionam muito bem em combinação com carnes, ovos, grãos e leguminosas.
Além disso, a proteína da ervilha possui boa digestibilidade (a proporção de um alimento ou nutriente que é digerida e absorvida pelo trato gastrointestinal, não sendo excretada nas fezes). Outro destaque importante é a presença de fibras alimentares. As ervilhas contribuem para o funcionamento intestinal, ajudam no controle do colesterol e auxiliam na estabilidade dos níveis de açúcar no sangue.
As fibras solúveis formam uma espécie de gel durante a digestão, enquanto as insolúveis favorecem o trânsito intestinal. O alimento também contém compostos prebióticos que estimulam bactérias benéficas da microbiota, relação associada a melhor saúde metabólica e digestiva.
O vegetal ainda oferece minerais e substâncias antioxidantes relevantes. As ervilhas verdes fornecem ferro em quantidade superior à encontrada em muitos legumes populares, característica importante para a formação da hemoglobina e para o transporte de oxigênio no sangue.
Elas também concentram flavonoides e polifenóis, compostos ligados à proteção celular e à redução de processos inflamatórios. Pesquisas associam o consumo regular dessas substâncias à melhora da saúde cardiovascular e à diminuição do risco de doenças crônicas, como alguns tipos de câncer.
Outro fator que explica a popularidade das ervilhas em muitas cozinhas está no custo reduzido. As versões congeladas costumam apresentar preços baixos e praticamente não geram desperdício, já que permitem o preparo apenas da quantidade necessária. Além disso, o congelamento rápido ajuda a preservar nutrientes por longos períodos, mantendo valor nutricional semelhante ao das versões frescas.
A praticidade também favorece o consumo frequente. As ervilhas combinam facilmente com arroz, massas, sopas, risotos, ensopados e molhos. O sabor suave e levemente adocicado costuma agradar crianças com mais facilidade do que outros vegetais de gosto mais amargo.
Por isso, manter ervilhas em casa pode ser uma maneira simples de aumentar a ingestão de fibras, proteínas e micronutrientes sem elevar muito os gastos ou a complexidade das refeições. As ervilhas acompanham a alimentação humana há milhares de anos e estão entre os vegetais cultivados mais antigos do planeta. Registros arqueológicos apontam que elas já eram consumidas na região do Mediterrâneo há mais de 7 mil anos.
Durante muito tempo, as ervilhas secas serviram como alimento básico em períodos de escassez, principalmente na Europa medieval, por causa da facilidade de armazenamento e do alto valor nutritivo. Apesar da aparência simples, existem diferentes variedades de ervilha. Algumas variedades podem ser consumidas inteiras, com vagem e tudo, enquanto outras exigem apenas o aproveitamento dos grãos internos.
Uma curiosidade histórica envolve o monge e cientista Gregor Mendel. Foi justamente com cruzamentos de ervilhas que ele desenvolveu, no século 19, os experimentos que deram origem às leis da genética. Ele observou diferenças de cor, formato e textura das sementes para entender como características eram transmitidas entre gerações.
As ervilhas também têm forte presença na culinária internacional. Na Índia, aparecem em curries condimentados, samosas e arroz aromático. No Reino Unido, o tradicional mushy peas acompanha peixe com batatas fritas. Já na França, o petit pois costuma surgir em pratos refinados ao lado de carnes e molhos amanteigados.
No Brasil, as ervilhas entraram definitivamente no cardápio popular graças às versões enlatadas, muito usadas em salpicões, arroz à grega, tortas salgadas, maioneses e recheios diversos. Elas também aparecem em receitas simples do cotidiano, como arroz com legumes, escondidinhos e sopas cremosas.