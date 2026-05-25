Galeria Barco com turistas tomba nas proximidades da Gruta de Benagil, um dos locais mais bonitos de Portugal O entorno da Gruta de Benagil, um dos cartões-postais mais conhecidos do Algarve, foi cenário de um acidente marítimo na tarde de 23 de maio, quando uma embarcação turística virou com 12 pessoas a bordo no litoral de Lagoa, no sul de Portugal. O episódio mobilizou equipes de resgate, autoridades marítimas e serviços de emergência da região. Segundo informações divulgadas pela Marinha portuguesa, ao menos duas pessoas sofreram ferimentos e precisaram de atendimento médico após o resgate. Por Flipar

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