Barco com turistas tomba nas proximidades da Gruta de Benagil, um dos locais mais bonitos de Portugal

As vítimas foram levadas por uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) até Portimão, onde receberam assistência. Todos os ocupantes seguiram em um salva-vidas até a cidade. Além da operação no mar, um centro de apoio foi instalado na Marina de Portimão com participação da Proteção Civil e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
Até a manhã do dia 25 de maio, as autoridades ainda não haviam esclarecido o que causou o acidente nem divulgaram detalhes sobre o estado de saúde dos feridos. A Gruta de Benagil recebe diariamente grande fluxo de turistas por causa da famosa caverna com abertura circular no teto. O trajeto costuma ocorrer em barcos turísticos, caiaques e pranchas de stand-up paddle, embora autoridades frequentemente alertem para os riscos provocados pelas correntes marítimas da região. Saiba mais sobre o lugar!
A Gruta de Benagil é uma das formações naturais mais impressionantes do litoral de Portugal e atrai milhares de visitantes à região do Algarve todos os anos. Localizada no município de Lagoa, esta imensa caverna marinha se destaca por uma abertura circular no teto, conhecida popularmente como 'o olho', por onde a luz do sol penetra e ilumina a praia interna com águas águas azul-turquesa.
A ação contínua da erosão provocada pelo vento e pelas ondas sobre as falésias calcárias ao longo de milhões de anos moldou a gruta natural, cujas paredes exibem camadas concêntricas em tons de amarelo, ocre e avermelhado. O acesso ao local ocorre estritamente por via marítima, a partir da Praia de Benagil.
O nado até o interior da gruta é desaconselhado pelas autoridades locais devido às fortes correntes e ao intenso fluxo de barcos. Recentemente, novas regras ambientais e de segurança restringiram o desembarque na faixa de areia interna para preservar o ecossistema local e garantir a integridade dos visitantes.
A fama internacional da Gruta de Benagil cresceu principalmente após a popularização das redes sociais e de rankings turísticos internacionais que passaram a classificá-la entre as cavernas marinhas mais bonitas do planeta. Em períodos de mar agitado, a entrada na gruta pode ser temporariamente suspensa para evitar acidentes.
O entorno da gruta também chama atenção pelas trilhas sobre as falésias, especialmente o percurso dos Sete Vales Suspensos, considerado um dos caminhos litorâneos mais bonitos da Europa. A trilha oferece vistas panorâmicas do Atlântico, arcos naturais, praias escondidas e outras cavernas esculpidas pela erosão.
Próximo dali ficam praias famosas como Marinha, Carvalho e Albandeira, conhecidas pela areia clara e pelas águas transparentes. A região do Algarve possui forte influência mediterrânea no clima, com verões secos, temperaturas elevadas e mais de 300 dias de sol ao longo do ano, fator que impulsiona o turismo internacional.
Além das belezas naturais, o entorno preserva características tradicionais portuguesas, com vilas de pescadores, mercados locais e construções brancas típicas da arquitetura algarvia. A culinária regional destaca pratos à base de sardinha, polvo, cataplana de frutos do mar e doces preparados com amêndoas e figos.
Durante o verão europeu, a área recebe visitantes de diversas partes do mundo, o que movimenta hotéis, passeios marítimos e atividades esportivas ligadas ao oceano. Mesmo com o turismo intenso, a Gruta de Benagil continua associada à preservação ambiental e ao valor geológico da costa portuguesa, considerada uma das mais exuberantes do continente.