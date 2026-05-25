Lúcio Mauro, humorista que marcou gerações com personagens inesquecíveis

Após a morte de Mário Salaberry em um acidente, Lúcio Mauro passou a atuar na companhia de teatro de Barreto Júnior, consolidando-se como ator profissional. Foi nesse período que conheceu a atriz Arlete Salles, com quem se casou. Antes mesmo da popularidade nacional, o humorista já se destacava nos palcos e no rádio. Em 1960, com a inauguração da TV Rádio Clube de Pernambuco, ele passou a atuar no programa humorístico “Beco sem Saída”. Foi ali que surgiu uma de suas primeiras parcerias de sucess
Em 1963, Lúcio Mauro e Arlete Salles mudaram-se para o Rio de Janeiro, onde ele começou a trabalhar na TV Rio e posteriormente foi contratado pela TV Tupi. Em 1966, Lúcio Mauro chegou à TV Globo, emissora na qual consolidaria definitivamente sua carreira. Sua estreia ocorreu no programa “TV0–TV1”, abrindo caminho para décadas de participação em atrações humorísticas da emissora. Com seu estilo marcante, ele tornou-se presença frequente em esquetes e programas de comédia.
Lúcio Mauro viveu alguns de seus personagens mais marcantes nos programas comandados por Chico Anysio. Um dos mais lembrados é Aldemar Vigário, na “Escolinha do Professor Raimundo”. O personagem era um aluno bajulador, especializado em inventar histórias mirabolantes sobre o passado do professor para agradá-lo. A interpretação transformou Aldemar em uma das figuras mais queridas do programa humorístico.
Outro trabalho memorável surgiu no “Chico Anysio Show”, com o diretor Da Júlia. O personagem trabalhava ao lado do ator Alberto Roberto, interpretado por Chico Anysio, um artista vaidoso, temperamental e arrogante. A química entre os dois atores tornou-se um dos pontos altos do humor televisivo brasileiro nos anos 1970 e 1980.
Lúcio Mauro também alcançou enorme popularidade em “Balança Mas Não Cai”, programa no qual viveu Fernandinho, um homem rico, sofisticado e educado, constantemente constrangido pelas gafes da esposa Ofélia, personagem interpretada por Sônia Mamede. A dinâmica entre os dois personagens conquistou o público e entrou para a memória afetiva da televisão brasileira.
Décadas depois, em 1999, o quadro ganhou nova versão no programa “Zorra Total”, com Lúcio Mauro retomando Fernandinho ao lado da atriz Cláudia Rodrigues, que fazia Ofélia.
Além do humor televisivo, o ator manteve forte ligação com o teatro ao longo da vida. Em 1980, passou a integrar o elenco da peça “Além da Vida”, obra escrita por Chico Xavier e Divaldo Franco. O espetáculo mostrava uma faceta diferente de seu trabalho artístico, reforçando sua capacidade de transitar entre a comédia e produções de temática espiritualista.
Em 2008, o ator protagonizou o espetáculo “Lúcio 80-30”, peça criada para celebrar seus 80 anos de idade e mais de 30 anos de parceria artística com o filho Lúcio Mauro Filho. O projeto reuniu ainda outros filhos do ator, Alexandre Barbalho e Luly Barbalho, em uma montagem que misturava memórias pessoais, humor e homenagens à trajetória da família.
Nos anos seguintes, o veterano participou de produções especiais da televisão brasileira. Em 2014, apareceu ao lado da filha Luly Barbalho em um dos episódios finais do seriado “A Grande Família”, interpretando familiares do personagem Tuco, vivido justamente por Lúcio Mauro Filho. Dois anos depois, esteve no elenco do filme “Vai que Dá Certo 2”.
A trajetória de Lúcio Mauro também esteve ligada a uma família influente na política e na comunicação do Pará. Ele era irmão do empresário e político Laércio Wilson Barbalho e tio de Jader Barbalho, ex-governador do estado. Ele teve cinco filhos. Do casamento com Arlete Salles nasceram Alexandre Barbalho e Gilberto Salles. Posteriormente, casou-se com Ray Luiza Araujo Barbalho, união da qual nasceram Luciane Maria, Luanna Barbalho e Lúcio Mauro Filho.
Lúcio Mauro morreu em 11 de maio de 2019, aos 92 anos, em uma clínica na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava internado havia dois meses para tratamento de problemas respiratórios. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Sua partida encerrou uma carreira de mais de seis décadas dedicadas ao teatro, à televisão e ao humor.