Lúcio Mauro, humorista que marcou gerações com personagens inesquecíveis

Após a morte de Mário Salaberry em um acidente, Lúcio Mauro passou a atuar na companhia de teatro de Barreto Júnior, consolidando-se como ator profissional. Foi nesse período que conheceu a atriz Arlete Salles, com quem se casou. Antes mesmo da popularidade nacional, o humorista já se destacava nos palcos e no rádio. Em 1960, com a inauguração da TV Rádio Clube de Pernambuco, ele passou a atuar no programa humorístico “Beco sem Saída”. Foi ali que surgiu uma de suas primeiras parcerias de sucess