Galeria Moringa oleifera: benefícios da planta e a proibição da Anvisa no Brasil A Moringa oleifera, chamada também de moringa ou acácia-branca, é uma planta da família Moringaceae originária da Índia e atualmente cultivada em diversas regiões tropicais da América, África e Ásia. A espécie se destaca pelo crescimento rápido e pela versatilidade de uso e é considerada uma das árvores mais úteis ao ser humano. Suas folhas, flores, sementes, vagens e até a madeira podem ser aproveitadas na alimentação, na produção de cosméticos, papel, fibras têxteis e óleo vegetal. Por Flipar

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