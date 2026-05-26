Galeria Especialistas em mergulho subterrâneo tentam alcançar grupo preso em caverna no Laos; local tem túneis com 60 cm de largura Uma complexa operação de resgate mobiliza cerca de 100 pessoas na província de Xaysomboun, no Laos, para tentar localizar sete pessoas presas em uma caverna profunda. O grupo adentrou no sistema subterrâneo, historicamente utilizado para mineração e transporte de minério na cidade de Long Gian, no dia 20 de maio, com o provável intuito de buscar ouro. Segundo relatos da imprensa local, os desaparecidos ficaram isolados depois que fortes chuvas provocaram uma alteração na estrutura interna da cav Por Flipar

Divulgação/Thailand Rescue Diver/Metta Tham Rescue Kalasin