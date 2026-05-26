Especialistas em mergulho subterrâneo tentam alcançar grupo preso em caverna no Laos; local tem túneis com 60 cm de largura

O local integra uma estrutura com corredores tão reduzidos que a locomoção em determinados pontos só acontece rastejando. De acordo com os socorristas, alguns trechos têm apenas 60 centímetros de largura. Imagens divulgadas pela equipe Thailand Rescue Diver mostram um ambiente extremamente perigoso, marcado por baixa visibilidade, água barrenta e espaços onde apenas mergulhadores especializados conseguem avançar. Parte dos socorristas participou do famoso resgate de jovens jogadores de futebol p
As equipes enfrentam dificuldades por causa das chuvas constantes, que impedem o avanço das operações e obrigam os socorristas a permanecer no local devido ao difícil acesso à montanha. Bombas d’água foram instaladas para tentar reduzir a inundação, mas os esforços ainda não permitiram alcançar o grupo desaparecido. O governo do Laos pediu apoio técnico à Tailândia e solicitou equipamentos para reforçar a missão de resgate. 'Ainda não sabemos se continuam vivos', disse à AFP Bounkham Luanglat, r
Com uma população estimada de 6,7 milhões de habitantes, o Laos é um dos países mais misteriosos e menos explorados do Sudeste Asiático. Sem saída para o mar, o território faz fronteira com Tailândia, Vietnã, China, Camboja e Myanmar, além de apresentar vastas áreas montanhosas cobertas por florestas densas e rios caudalosos.
A capital, Vientiane, concentra os principais centros administrativos e econômicos, mas grande parte do país preserva um estilo de vida rural marcado pela agricultura e pelas tradições budistas. O país possui uma população formada por dezenas de grupos étnicos, cada um com costumes, idiomas e práticas culturais próprias.
O rio Mekong, que atravessa o Laos, exerce papel essencial no transporte, na pesca e na vida cotidiana das comunidades locais. Apesar do crescimento do turismo nos últimos anos, muitas regiões laocianas continuam isoladas e de difícil acesso, o que reforça a imagem de um território cercado por natureza selvagem e paisagens pouco modificadas pela urbanização.
Entre os maiores atrativos do país estão suas cavernas gigantescas, que despertam fascínio tanto em turistas quanto em exploradores. Diversas formações subterrâneas surgiram ao longo de milhões de anos devido à erosão das rochas calcárias espalhadas pelas montanhas da região.
Algumas cavernas possuem rios internos, salões enormes, passagens extremamente estreitas e corredores que avançam por quilômetros sob o solo. Esse cenário atrai aventureiros interessados em exploração, mergulho subterrâneo e pesquisas geológicas. Muitos desses locais também carregam importância histórica.
Durante a Guerra do Vietnã, habitantes do Laos utilizaram vários desses sistemas subterrâneos como esconderijos contra bombardeios. Em algumas áreas ainda existem marcas do conflito e antigas estruturas improvisadas no interior das montanhas.
A combinação entre beleza natural, mistério e dificuldade de acesso transforma as cavernas do Laos em lugares cercados por curiosidade, mas também por riscos consideráveis, principalmente durante a temporada de chuvas, quando enchentes repentinas podem bloquear saídas e inundar túneis inteiros em poucos minutos.
A província de Xaysomboun, por exemplo, situada na zona central do país, representa uma das regiões mais isoladas e montanhosas do país. A área possui relevo acidentado, florestas densas e poucas estradas, o que dificulta operações de resgate e deslocamentos rápidos.
Durante décadas, Xaysomboun permaneceu fechada para grande parte dos estrangeiros devido a questões políticas e militares. A província abriga comunidades rurais pequenas com uma economia baseada fortemente na atividade de mineração de cobre e ouro, além da exploração de madeira, atividades que levam trabalhadores e curiosos a explorar túneis subterrâneos frequentemente perigosos.