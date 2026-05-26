Som das cigarras está ligado ao comportamento e ao ciclo da espécie

A expectativa de vida das cigarras varia conforme a espécie. Algumas vivem poucos meses na fase adulta, enquanto outras podem passar mais de uma década no solo como ninfas antes de emergirem para se reproduzir. Vivem em diversas regiões do planeta, desde florestas tropicais até áreas temperadas. São encontradas em árvores, arbustos e até mesmo em áreas urbanas, onde se adaptam bem.