Animais Entenda o que são as ‘Velella velella’, que intrigaram banhistas em praias da Califórnia Os chamados “Marinheiros ao Vento” voltaram a cobrir praias da costa oeste dos Estados Unidos em um fenômeno que chamou atenção de moradores, turistas e observadores da natureza. De coloração azul intensa, corpo translúcido e textura gelatinosa, esses organismos marinhos possuem tentáculos urticantes e uma pequena estrutura semelhante a uma vela, responsável por ajudá-los a se deslocar pela superfície do oceano impulsionados pelo vento. Medindo entre 7 a 10 centímetros, eles ficaram conhecidos j Por Flipar

Wikimedia Commons/Robin Wilson