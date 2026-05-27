Celebridades e TV De Steven Spielberg a Taylor Swift: as celebridades mais ricas do mundo em 2026, segundo a Forbes A revista Forbes divulgou seu ranking de celebridades bilionárias de 2026, reunindo artistas, atletas e empresários do entretenimento que transformaram fama em impérios financeiros. Com 22 nomes, a lista reúne personalidades com uma fortuna combinada estimada em US$ 48,1 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 241,5 bilhões. A nova edição agrega nomes que não constavam nas listas anteriores, como a cantora Beyoncé, o ex-tenista Roger Federer, o rapper Dr. Dre e o cineasta James Cameron. A seguir, c Por Flipar

Gage Skidmore/Wikimedia Commons