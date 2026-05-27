Astronomia Objeto mais distante da Terra: NASA aposta em manobra ‘Big Bang’ para manter Voyager 1 ativa no espaço profundo A Voyager 1, objeto construído por humanos mais distante da Terra, teve o instrumento de Partículas Carregadas de Baixa Energia (LECP) desativado pela NASA com o intuito de economizar energia e prolongar sua missão no espaço interestelar. O desligamento ocorreu em abril, após uma queda inesperada nos níveis de energia que ameaçava acionar o sistema automático de proteção contra falhas da sonda, o que interromperia a transmissão de dados científicos. Essa mesma medida já havia sido adotada na son Por Flipar

Divulgação/NASA