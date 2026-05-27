Estilo de Vida Trastevere: o bairro boêmio de Roma que virou símbolo da vida noturna italiana O bairro de Trastevere é considerado um dos mais tradicionais e visitados de Roma. O nome vem da expressão latina “Trans Tiberim”, usada para indicar a área localizada além do rio Tibre, que corta a capital italiana desde a Antiguidade. Por Flipar

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