Galeria Nas margens do Lago de Como: seda, montanhas e reflexos italianos A cidade de Como, situada no norte da Itália, é conhecida por seu lago de águas cristalinas e pela atmosfera que mistura elegância e tradição. O Lago de Como é um dos destinos mais prestigiados da Europa, cercado por vilarejos charmosos e montanhas que criam cenários de cinema. O centro histórico preserva igrejas medievais, praças movimentadas e ruas estreitas que convidam a caminhadas. A vida cultural é marcada por festivais, museus e eventos que atraem visitantes de todo o mundo. A gastronomia Por Flipar

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