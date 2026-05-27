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‘Mar de Minas’: Capitólio conquista turistas com águas esverdeadas, queijo premiado e cânions gigantes

O espelho d’água criado após a construção da Usina de Furnas alterou completamente a geografia e a economia da região ao inundar antigos vales e criar um cenário marcado por cânions, enseadas e águas de tonalidade esverdeada que lembram destinos famosos do exterior. Atualmente, o lago banha dezenas de municípios mineiros e movimenta uma intensa cadeia turística ligada ao ecoturismo, à hotelaria e aos esportes náuticos.

Por Flipar
Leonardo Augusto de Moura Martins/Wikimedia Commons

Entre os pontos mais visitados estão a Lagoa Azul, a Cascatinha e o Vale dos Tucanos, locais conhecidos pela água cristalina e pelas paisagens exuberantes. O Mirante dos Cânions, às margens da MG-050, oferece uma das vistas panorâmicas mais famosas de Minas Gerais e se consolidou como parada obrigatória para turistas e fotógrafos. Além do turismo aquático, a cidade também atrai visitantes interessados em trilhas ecológicas e contato direto com a natureza.

Wikimedia Commons/Ana Di Tullio

A localidade serve como uma das principais portas de entrada para o Parque Nacional da Serra da Canastra, uma reserva de cerrado preservado sob a gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade que abriga as nascentes do histórico Rio São Francisco.

Wikimedia Commons/Carlos Souto

A unidade de conservação protege áreas extensas de cerrado e concentra uma rica biodiversidade, com espécies como lobo-guará, tamanduá-bandeira e inúmeras aves típicas do interior brasileiro. Além disso, o clima tropical de altitude favorece viagens durante praticamente o ano inteiro.

Wikimedia Commons/Nortondefeis

Apesar disso, os meses de inverno apresentem temperaturas mais amenas e céu mais seco, condição considerada ideal para trilhas e passeios ao ar livre. Outro destaque de Capitólio aparece na culinária regional, fortemente ligada à tradição mineira. Um exemplo é o famoso Queijo Minas Artesanal, produzido na Serra da Canastra.

Flickr - Thiago Melo

Fabricado com leite cru em propriedades familiares, o queijo ganhou reconhecimento internacional após entrar para a lista de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco em 2024. Ele se tornou um dos maiores símbolos gastronômicos do Brasil e ajudou a fortalecer o turismo rural na região.

Flickr - eduardoferreira

Em Capitólio, restaurantes e pousadas servem pratos típicos que valorizam ingredientes locais, como frango com quiabo, tutu de feijão, torresmo, angu e tilápias frescas retiradas do Lago de Furnas. Doces de leite, compotas artesanais e cafés produzidos nas fazendas do entorno completam a experiência gastronômica mineira.

Reprodução/YouTube Casal Alencar

Para desfrutar desse refúgio, os turistas contam com acessos rodoviários estruturados a partir de grandes centros urbanos do país. O trajeto a partir de Belo Horizonte cobre cerca de 280 quilômetros pela rodovia MG-050 e exige quatro horas de viagem, enquanto o percurso vindo de São Paulo soma 430 quilômetros pela Rodovia Fernão Dias.

Wikimedia Commons/Ednei Fialho Lopes

Entre águas verdes, cachoeiras, cânions monumentais e sabores tradicionais, Capitólio se consolidou como um dos cenários mais impressionantes do turismo brasileiro e um dos destinos mais completos para quem busca natureza, descanso e cultura regional em um único lugar.

Wikimedia Commons/Eduardo Bellon

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