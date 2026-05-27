Galeria Plantas capazes de matar atraem curiosos para ‘Jardim dos Venenos’ na Inglaterra Atrás de um portão de ferro decorado com caveiras e a frase “estas plantas podem matar” existe um dos lugares mais curiosos e perigosos do planeta: o 'Jardim dos Venenos', localizado nos terrenos do Castelo de Alnwick, no nordeste da Inglaterra. Aberto ao público desde 2005, o espaço reúne mais de 100 espécies de plantas tóxicas, narcóticas e alucinógenas capazes de provocar desde irritações leves até mortes rápidas. O castelo, conhecido mundialmente por servir de cenário para Hogwarts nos prime Por Flipar

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