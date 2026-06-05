Galeria Projeto na Inglaterra transformou antiga mina abandonada em cúpulas hexagonais que viraram símbolo de sustentabilidade No sudoeste da Inglaterra, na região da Cornualha, um dos exemplos mais impressionantes de recuperação ambiental transformou uma paisagem industrial degradada em uma atração reconhecida internacionalmente. O 'Eden Project', como é conhecido, surgiu no local onde antes funcionava uma mina de argila, convertendo uma enorme cratera em um complexo dedicado à conservação ambiental, à educação científica e à arquitetura sustentável. O empreendimento impressiona principalmente pelos gigantescos domos t Por Flipar

Ju?rgen Matern/Wikimedia Commons