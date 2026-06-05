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Projeto na Inglaterra transformou antiga mina abandonada em cúpulas hexagonais que viraram símbolo de sustentabilidade

No sudoeste da Inglaterra, na região da Cornualha, um dos exemplos mais impressionantes de recuperação ambiental transformou uma paisagem industrial degradada em uma atração reconhecida internacionalmente. O 'Eden Project', como é conhecido, surgiu no local onde antes funcionava uma mina de argila, convertendo uma enorme cratera em um complexo dedicado à conservação ambiental, à educação científica e à arquitetura sustentável. O empreendimento impressiona principalmente pelos gigantescos domos t

Por Flipar
Ju?rgen Matern/Wikimedia Commons

As estruturas têm um formato geodésico e utilizam uma combinação de elementos hexagonais e triangulares para distribuir as cargas de maneira eficiente. Essa configuração proporciona uma resistência elevada sem exigir grandes quantidades de material, criando uma aparência leve e futurista. Alguns dos hexágonos externos alcançam cerca de 11 metros de largura, enquanto os triângulos reforçam a estabilidade do conjunto.

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O resultado é uma construção que parece repousar suavemente sobre a antiga mina, embora esteja firmemente conectada a fundações projetadas para suportar ventos fortes e variações climáticas. Grande parte desse efeito visual deve-se ao uso do ETFE, um polímero transparente empregado no revestimento dos domos. Muito mais leve que o vidro, o material é extremamente resistente e tem uma ótima transmissão de luz natural, além de grande durabilidade.

Wikimedia Commons/Gunnar Klack

O ETFE também contribui para o controle térmico dos ambientes internos e reduz a necessidade de manutenção frequente, características fundamentais para uma estrutura dessa dimensão. Dentro dos biomas, visitantes encontram espécies vegetais provenientes de diferentes regiões do planeta.

Delphiniums at the Eden Project by Steve Daniels

Ambientes tropicais e mediterrâneos reproduzem condições climáticas específicas que permitem o desenvolvimento de plantas normalmente encontradas em locais muito distantes entre si. Essa diversidade transforma o complexo em um espaço de aprendizado e contemplação, onde ciência, natureza e engenharia coexistem de forma integrada.

Mediterranean Biome at the Eden Project by Gareth James

Mais do que uma obra arquitetônica impressionante, o Eden Project se tornou uma referência internacional em arquitetura sustentável ao demonstrar que áreas industriais degradadas podem ganhar novas funções por meio de soluções inovadoras de engenharia e design.

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Desde sua inauguração, em 2001, o complexo passou a inspirar arquitetos, urbanistas e ambientalistas interessados em projetos capazes de unir eficiência estrutural, baixo impacto ambiental e valorização da paisagem. Grande parte do sucesso do projeto está associado ao uso da geometria geodésica, conceito popularizado pelo inventor e arquiteto estadunidense Buckminster Fuller.

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Fuller acreditava que estruturas inspiradas em padrões geométricos da natureza poderiam oferecer máxima resistência com o mínimo de material. Esse princípio permite criar espaços amplos sem a necessidade de colunas internas, reduzindo peso e consumo de recursos.

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Uma curiosidade interessante é que as cúpulas geodésicas estão entre as estruturas mais eficientes já desenvolvidas pelo ser humano. Quanto maior seu tamanho, maior tende a ser sua eficiência estrutural em relação à quantidade de material utilizada.

Eden Project bubbles by Philip Jeffrey

Essa característica levou à aplicação do conceito em estufas, centros de pesquisa, instalações militares, pavilhões de exposições e até projetos espaciais. A própria agência espacial dos Estados Unidos (NASA) estudou essas estruturas para possíveis habitats em outros planetas.

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O impacto do Eden Project ultrapassou os limites da Cornualha. Diversos empreendimentos ao redor do mundo passaram a adotar elementos semelhantes, como o Gardens by the Bay, em Singapura, que combinam grandes estufas climatizadas com tecnologias sustentáveis, e o Biodôme de Montreal, no Canadá, que recria diferentes ecossistemas em ambientes controlados para fins educativos e científicos.

Sergio Sala/Unsplash

Mais do que um conjunto de biomas, o Eden Project se consolidou como um símbolo da arquitetura do século 21, provando que sustentabilidade, inovação tecnológica e formas inspiradas na natureza podem trabalhar em harmonia para transformar espaços e redefinir a relação entre construção e meio ambiente.

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