Por onde anda o elenco da histórica 'A viagem'

Marcou gerações

Mais de três décadas após emocionar o público com drama, romance e espiritualidade, A Viagem segue como uma das novelas mais lembradas da TV brasileira. Exibida em 1994, reuniu um elenco que marcou gerações e, 32 anos depois, muitos ainda estão em cena, enquanto outros trilharam caminhos discretos entre palcos, música, dublagem e projetos culturais