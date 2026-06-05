Por onde anda o elenco da histórica 'A viagem'

Mais de três décadas após emocionar o público com drama, romance e espiritualidade, A Viagem segue como uma das novelas mais lembradas da TV brasileira. Exibida em 1994, reuniu um elenco que marcou gerações e, 32 anos depois, muitos ainda estão em cena, enquanto outros trilharam caminhos discretos entre palcos, música, dublagem e projetos culturais
Responsável por dar vida a Alexandre, um dos personagens mais marcantes de A Viagem, Guilherme Fontes segue atuando. Recentemente esteve na série Os Outros (Globoplay) e fez participação especial no remake de Renascer (2024)
A eterna Diná continua entre os nomes mais respeitados da dramaturgia. Em 2026, a atriz percorre o país com a peça Dois de Nós, espetáculo que divide com Antônio Fagundes. Além da carreira artística, mantém forte atuação em campanhas ligadas à preservação ambiental.
O intérprete de Otávio Jordão retornou à televisão em 2026 com uma participação na novela Quem Ama Cuida, interpretando o empresário Arthur Brandão. Segue em cartaz com a peça Dois de Nós e mantém presença nas redes sociais compartilhando recomendações literárias.
Após viver Lisa em A Viagem, Andréa construiu uma trajetória marcada por personagens de destaque. Depois de seu último papel em No Rancho Fundo (2024), ela foca seus trabalhos em 2026 na produção de espetáculos no Teatro Poeira (RJ)
O eterno Téo diminuiu o ritmo na televisão e passou a focar na música e na administração de sua fazenda. Seu último trabalho fixo foi na Record, em 2021, na novela Genesis. Hoje, dedica parte da agenda à carreira de cantor, viajando pelo Brasil fazendo shows intimistas
Após interpretar Raul, o artista consolidou uma carreira como ator, diretor, produtor e roteirista. Atualmente, tornou-se o principal nome por trás dos grandes musicais da Broadway no Brasil. Entre 2025 e 2026, ele assumiu a tradução, direção e produção de espetáculos nacionais de enorme bilheteria
A intérprete de Estela segue ativa nos palcos e em produções audiovisuais. A atriz concilia a atuação com a música. Curiosamente, ela está no elenco de A Viagem: O Filme, interpretando a matriarca Dona Maroca
A atriz que deu vida à pequena Bia seguiu carreira artística na fase adulta. Não parou de atuar na TV e emendou o trabalho com o de apresentadora. Seu papel mais recente de grande destaque foi a vilã cômica e golpista Alicinha na novela Fuzuê (2024)
Daniel construiu carreira na dublagem. o Dudu de A Viagem, deixou as novelas para se tornar um grande dublador. Sua voz marcou produções internacionais de peso, incluindo o vilão Ramsay Bolton em Game of Thrones. Além disso, segue ativo no teatro de rua com o tradicional grupo carioca Tá na Rua
O intérprete de Tato se afastou da rotina das novelas e passou a atuar principalmente como professor e diretor de teatro, comandando oficinas e cursos de formação de novos atores no Rio de Janeiro
* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca